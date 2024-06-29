Российские войска снова атаковали Донетчину: под ударом несколько населенных пунктов, есть жертвы

Россияне снова ударили по Донетчине. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия вечером, 29 июня, нанесла удар по Донецкой области. Под атаку попали поселок Кураховка, а также города – Курахово и Славянск. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще один удар по Кураховке — 1 человек погиб и 2 ранены. Оба раненых доставлены в больницу», — отметил он.



Филашкин заявил, что армия РФ ударила по частному сектору Курахово, один человек получил ранения.



Кроме того, по предварительной информации, Славянск сегодня также был целью россиян. В результате атаки один человек погиб и один ранен.



Ранее мы писали, что в Донецкой области в результате российских атак по состоянию на 16:03 четверо людей погибли, семь — получили ранения.