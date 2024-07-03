Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного Валютного Фонду. Про це глава уряду написав у Telegram.
«Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», — додав Шмигаль.
Зазначається, що ця сума допоможе українському уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.
Раніше стало відомо, що для відновлення України потрібно буде витратити вже майже 486 мільярдів доларів.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях