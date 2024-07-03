Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного Валютного Фонду. Про це глава уряду написав у Telegram.



«Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», — додав Шмигаль.



Зазначається, що ця сума допоможе українському уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.



Раніше стало відомо, що для відновлення України потрібно буде витратити вже майже 486 мільярдів доларів.