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Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ — Шмигаль

03 липня 2024, 10:40

Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного Валютного Фонду. Про це глава уряду написав у Telegram.

«Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», — додав Шмигаль.

Зазначається, що ця сума допоможе українському уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Раніше стало відомо, що для відновлення України потрібно буде витратити вже майже 486 мільярдів доларів.

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