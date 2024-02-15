На восстановление Украины потребуется почти 486 миллиардов долларов — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления Украины необходимо будет потратить уже почти 486 миллиардов долларов.



Таковы результаты третьей оценки убытков и потребностей (RDNA3), которую Правительство провело совместно с Всемирным банком.



«За последний год потребности в восстановлении продолжили расти. Особенно в жилищном секторе, где из-за действий врага разрушены или повреждены 10% всего фонда жилья, в аграрной и экологической сферах. Совокупные экономические, социальные и другие потери Украины по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.



Ранее премьер рассказал, что в Украине в 2023 году был увеличен выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских - в 2,5 раза.