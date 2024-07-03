Атака РФ на Дніпро: кількість загиблих та поранених збільшилась, у місті оголосили жалобу

Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок ранкової атаки на Дніпро кількість загиблих зросла до чотирьох людей, поранених – до 34. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

До лікарні госпіталізували 11 людей, двоє з них – у тяжкому стані.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що 4 липня у місті оголосили жалобу.

Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, російські війська здійснили комбіновану атаку на Дніпро. Силам ППО вдалося збити одну з трьох крилатих ракет «Іскандер-К», всі чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та всі п'ять БПЛА Shahed.

Водночас є влучання. За даними супутників NASA, після російської атаки почалася пожежа на заводі «Південмаш». Також пошкоджено торговельний центр поблизу.

Нагадаємо, що раніше було відомо про трьох загиблих та 18 поранених внаслідок атаки на Дніпро.