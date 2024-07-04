Втрати армії РФ за добу: 1200 солдатів та 65 артсистем

Минулої доби загальні бойові втрати армії РФ орієнтовно склали 1200 осіб особового складу, дев'ять танків, 17 бойових броньованих машин та 65 артилерійських систем. Про це повідомив пресцентр Генштабу ЗСУ.
«Сили оборони також знищили два засоби ППО росіян, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет й 73 засоби автомобільної техніки та автоцистерн», - зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, днем раніше загальні бойові втрати росіян за добу орієнтовно склали близько 1180 осіб особового складу та 16 танків.
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