Рятувальники вивели 16 людей з Торецької громади

У Торецькій громаді відбувається евакуація. Фото: скрін з відео

Місто Торецьк та прилеглі населені пункти щодня знаходяться під постійним вогнем російських окупантів. Попри це у громаді відбуваються евакуаційні дії. Зокрема, 3 липня вдалося вивести 16 людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вчора рятувальникам вдалося евакуювати з Торецької громади 16 осіб, з них 3 особи з обмеженими фізичними можливостями та 1 маломобільну людину», — йдеться у повідомленні.



Евакуація відбулася завдяки евакуаційній групі «Фенікс».





Крім того, у Генштабі зазначили, що минулої доби на Торецькому напрямку росіяни значно активізувалися — здійснили 25 атак, зокрема, в районах населених пунктів Діліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк у Донецькій області.



Раніше ми писали, що з 5 липня 2024 року розпочинається безкоштовна евакуація до територіальних громад Волинської області.