Армія РФ активізувалася на Сіверському напрямку, найбільше атак нині на Покровському — Генштаб

З початку доби на фронті сталося понад 90 бойових зіткнень. Зокрема, російські загарбники активізувалися на Сіверському напрямку, проте гарячим залишається Покровський. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Всього з початку доби сталося 92 бойові зіткнення», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на фронті така.



На Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого.



На Куп'янському напрямку росіяни намагалися тричі штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Усі ворожі атаки були відбиті.



На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу Макіївки, Греківки та Невського.



Російські окупанти активізувалися на Сіверському напрямку неподалік населених пунктів Білогорівка, Спірне, Верхньокам'янське, Виїмка та Роздолівка.



На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурми позицій нашої армії поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру.



На Торецькому напрямку відбулося 15 атак біля Північного, Торецька та Нью-Йорка. Сили оборони відбили 14 атак противника, ще одне бойове зіткнення триває.



На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників з позицій неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Прогрес та Юр`ївка.



Тривають два бої на Курахівському напрямку, поблизу Невельського та Красногорівки. Ще чотири ворожі атаки українські захисники відбили у районі Далекого, Костянтинівки та Парасковіївки.



На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили три штурми росіян неподалік Урожайного та Макарівки. Наразі триває бій у районі Водяного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти зазнали невдачі біля населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції наших військ. Одна атака була безуспішною, ще одна — продовжується.



На Наддніпрянському напрямку ЗСУ відбили дві російські атаки біля Кринок. Втрати позицій не допущено.



Раніше ми писали, що Сили оборони України повністю контролюють село Яснобродівка на Донеччині.