Прем’єр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина готова відправляти військовозобов'язаних українців на батьківщину, якщо Київ про це попросить, повідомляє німецьке видання BILD.

Зазначається, що Німеччина готова відправити військовозобов'язаних українців додому, якщо до влади прийде блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), який зараз перебуває в опозиції. Про це заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

«Якщо Україна попросить нас про це [надсилання військовозобов'язаних українців]», — сказав глава регіонального уряду.

Як зазначають автори матеріалу, ця заява свідчить про складну дискусію, яка протягом кількох місяців розгорнулася у блоці ХДС/ХСС. Багато представників цієї сили виступають за посилення допомоги Україні та позбавлення захисту тих українських громадян, які підлягають службі у ЗСУ.

Раніше німецький журналіст та військовий оглядач Юліан Репке заявив, що українській владі необхідно посилити мобілізацію. Він також додав, що сучасна стратегія ЗСУ у конфлікті в Україні є неефективною.