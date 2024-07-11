Графіки відключення світла застосують протягом усієї доби у п'ятницю

У п'ятницю, 12 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуться протягом доби. Про це повідомила компанія «Укренерго».
Зокрема, з 16.00 до 23.00 плануються відключення одразу чотирьох черг споживачів одночасно, в інший час — по три.
Також графіки відключення електроенергії протягом усієї доби діяли в усіх регіонах України та у попередні дні тижня.
Раніше в «Укренерго» пояснили, що означає «відключення світла за кількома чергами».
Якщо відключають 1 чергу — світла не буде 4 години на добу;
2 черги — 8 годин;
3 черги — 12 годин;
4 черги — понад 12 годин.