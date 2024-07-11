Графіки відключення світла застосують протягом усієї доби у п'ятницю

У п'ятницю, 12 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуться протягом доби. Про це повідомила компанія «Укренерго».



Зокрема, з 16.00 до 23.00 плануються відключення одразу чотирьох черг споживачів одночасно, в інший час — по три.





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Також графіки відключення електроенергії протягом усієї доби діяли в усіх регіонах України та у попередні дні тижня.



Раніше в «Укренерго» пояснили, що означає «відключення світла за кількома чергами».



Якщо відключають 1 чергу — світла не буде 4 години на добу;

2 черги — 8 годин;

3 черги — 12 годин;

4 черги — понад 12 годин.