Графики отключения света применят в течение полных суток в пятницу

В пятницу, 12 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».



В частности, с 16:00 до 23:00 планируются отключения сразу четырех очередей потребителей одновременно, в другое время — по три.





Также графики отключения электроэнергии в течение полных суток действовали во всех регионах Украины и в предыдущие дни недели.



Ранее в «Укрэнерго» объяснили, что значит «отключение света по нескольким очередям».



Если отключают 1 очередь — света не будет 4 часа в сутки;

2 очереди — 8 часов;

3 очереди — 12 часов;

4 очереди — более 12 часов.