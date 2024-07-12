В Офісі Генпрокурора відповіли, скільки дітей загинули чи постраждали через атаки окупантів на Донеччині

З початку широкомасштабної війни на Донеччині загинули або поранені 562 дитини. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.



Найбільше дітей постраждали саме на Донеччині. Крім того, у Харківській області — 404, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 158, Київській — 131, Запорізькій — 121 дитина.



У відомстві зазначили, що понад 2 017 дітей постраждали в Україні.



«Станом на ранок 12 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 561 дитина загинула і понад 1 456 зазнали поранеь різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 12 липня внаслідок ракетного обстрілу м. Мирноград Донецької області загинув 15-річний хлопчик та дістали поранення 2 дітей віком 13 років.