«ДНР» прозвітувала про річний «бюджет»: він майже цілком містив російські надходження

В угрупованні «ДНР» відзвітували про бюджет, який нібито використали на окупованих територіях Донецької області 2023 року.



В окупаційній адміністрації «ДНР» стверджують, що прибутки «бюджету» перевищили 304 мільярди рублів (150 мільярдів гривень). При цьому більша частина — це «безоплатні надходження». Так, окуповані території профінансували російські регіони на 249 мільярдів рублів або 125 мільярдів гривень. Тобто так званих податків до «бюджету» надійшло менше ніж 55 мільярдів рублів (27 млрд грн).



«ДНР» витратила понад 320,7 млрд рублів (160 млрд грн), створивши дефіцит у розмірі понад 16,6 млрд рублів (8 млрд грн).



Восени 2023 року в Росії ухвалили бюджет на 2024 рік. Окуповані території України в ньому були дотаційними.