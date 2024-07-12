В окупованих містах Донеччини тепер заборонено жебракувати: «ДНР» ухвалила закон

Угруповання «ДНР» запровадило на окупованих територіях Донецької області «закон про адмінправопорушення». Там зазначені штрафи за дії, які «ДНР» розцінює як порушення відповідно до російської Конституції та інших законів країни-окупанта.



Наприклад, «закон» містить норми про штрафи за неналежне поводження із символікою «ДНР», забороняє торгувати у невстановлених місцях та інше.



Є покарання за жебракування. Перший штраф — 300-500 рублів (150-250 гривень), повторний — до 1000 рублів (500 гривень). Організація бізнесу з жебрацтвом карається серйознішими штрафами — від 10 тисяч до 30 тисяч рублів (5 тисяч — 15 тисяч гривень).



Є виняток: жебрацтво не є злочином, якщо до цього призвів збіг життєвих обставин, викликаних втратою джерела доходу або відсутності місця проживання.



«Закон» набере «чинності» через 30 днів.