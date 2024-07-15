Внаслідок обстрілів РФ у Донецькій області одна людина загинула та 11 поранені

За 14 липня російські військові вбили одного жителя Донецької області – у Мирнограді. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 11 людей в області за добу дістали поранення», – додав він.
Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2 092 людини убитими та 5 411 пораненими.
Нагадаємо, внаслідок атак на Донеччині за добу загинули 6 жителів та 11 травмовані.
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