Внаслідок обстрілів РФ у Донецькій області одна людина загинула та 11 поранені

Через обстріл РФ у Донецькій області 1 загиблий, 11 поранених. Фото: Філашкін / Telegram

За 14 липня російські військові вбили одного жителя Донецької області – у Мирнограді. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 11 людей в області за добу дістали поранення», – додав він.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2 092 людини убитими та 5 411 пораненими.



Нагадаємо, внаслідок атак на Донеччині за добу загинули 6 жителів та 11 травмовані.