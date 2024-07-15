Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Внаслідок обстрілів РФ у Донецькій області одна людина загинула та 11 поранені

15 липня 2024, 08:23

Внаслідок обстрілів РФ у Донецькій області одна людина загинула та 11 поранені

Через обстріл РФ у Донецькій області 1 загиблий, 11 поранених. Фото: Філашкін / Telegram Через обстріл РФ у Донецькій області 1 загиблий, 11 поранених. Фото: Філашкін / Telegram

За 14 липня російські військові вбили одного жителя Донецької області – у Мирнограді. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ще 11 людей в області за добу дістали поранення», – додав він.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2 092 людини убитими та 5 411 пораненими.

Нагадаємо, внаслідок атак на Донеччині за добу загинули 6 жителів та 11 травмовані.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область Україна
Інше
Жертви обстріли на Донеччині воєнні злочини РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:14
В Українську Донецької області вранці пролунав вибух
08:01
Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:26
Головне за день: Обстріл Мирнограда. Замах на Трампа
23:27
Головне за день: Росармія наближається до траси Костянтинівка-Покровськ. Обстріл автобуса у Мирнограді
11:05
Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ►
23:57
Головне за день: Обстріл аеродрому у Маріуполі. «ДНР» винесла вирок співробітнику ОБСЄ
22:30
У «ДНР» стверджують, що дрони атакували два пасажирських автобуси в Донецьку
22:00
В окупованих містах Донеччини тепер заборонено жебракувати: «ДНР» ухвалила закон
21:09
«ДНР» прозвітувала про річний «бюджет»: він майже цілком містив російські надходження
16:47
На Костянтинівку Донецької області російські війська скинули керовану авіабомбу
15:42
В окупованому Донецьку внаслідок скидання боєприпасу з БПЛ поранено чоловіка
15:18
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:55
В окупованому Донецьку засудили співробітника ОБСЄ до 14 років ув'язнення
11:45
На Донеччині російські військові вбили жінку похилого віку і заселилися в її будинок – «Жовта Стрічка»
11:25
Місто Миколаївка під Слов'янськом Донецької області зазнало російського обстрілу
10:19
В окупованому Луганську може зупинитись громадський транспорт. Що відомо
09:59
Авіація РФ скинула бомби на житловий сектор Харківщини: є загиблі та постраждалі
08:06
Росіяни обстріляли Українськ Донецької області зі «Смерчу»
23:41
Головне за день: Траса Костянтинівка-Покровськ обстрілюється. РФ захопила Євгенівку
14:49
Під час обстрілу окупованого Донецька постраждала одна людина
усі новини
11:20
Сили ППО збили кілька розвідувальних дронів РФ — Повітряні сили
11:14
В Українську Донецької області вранці пролунав вибух
11:01
Дрони вночі атакували окупований Крим: під удар могла потрапити військова частина Чорноморського флоту РФ
10:59
Три райони Донеччини потрапили під обстріл росіян: Філашкін розповів про наслідки
10:45
Армія РФ зруйнувала будинок у прифронтовому Невському — Лисогор
10:30
Генсек НАТО відкинув пропозицію Польщі збивати російські ракети над територією України
09:42
Удар по Мирнограду, є жертва та постраждалі: продовжуються пошукові роботи
09:05
Армія РФ за добу втратила 1200 військових та 62 артилерійські системи
08:23
Внаслідок обстрілів РФ у Донецькій області одна людина загинула та 11 поранені
08:01
Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState
07:27
Іспанія стала переможцем Євро-2024
23:26
Головне за день: Обстріл Мирнограда. Замах на Трампа
18:05
РФ обстріляла Мирноград: під ударом житловий будинок
17:34
В Міноборони пояснили, чи стягуватимуть штрафи за неоновлення даних у ТЦК
16:32
З кінця липня ситуація зі світлом покращиться — Шмигаль
15:41
У Дональда Трампа стріляли на передвиборному мітингу: як почувається кандидат у президенти
14:11
Окупанти обстріляли Нікополь: двоє людей постраждали, пошкоджені будинки та ЛЕП
13:43
Понад 130 населених пунктів Донеччини залишаються без світла — Міненерго
12:57
Розвідники спалили комплекси зв'язку, спостереження та базування російських окупантів
12:23
РФ цього тижня застосувала понад 700 керованих авіабомб по Україні — Зеленський
усі новини
ВІДЕО
Розвідники спалили комплекси зв'язку та спостереження РФ. Фото: ГУР МОУ Розвідники спалили комплекси зв'язку, спостереження та базування російських окупантів
14 липня, 12:57
Зеленський назвав кількість авіабомб, запущених РФ. Фото: ОП РФ цього тижня застосувала понад 700 керованих авіабомб по Україні — Зеленський
14 липня, 12:23
Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ► Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ►
13 липня, 11:05
У РФ розбився літак. Фото: соцмережі У Підмосков`ї розбився літак «Сухий Суперджет»: екіпаж загинув
12 липня, 16:27
Дим після «прильоту» в окупованому Маріуполі. Фото: «Новини Донбасу» В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: попередньо, є «приліт» неподалік аеропорту
12 липня, 14:10
Обстріл РФ у Запорізькій області згоріло майже 4 га пшениці. Фото: ДСНС Запорізької обл. Обстріл РФ у Запорізькій області: згоріло майже 4 га пшениці
12 липня, 11:58

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір