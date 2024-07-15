Три райони Донеччини потрапили під обстріл росіян: Філашкін розповів про наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ протягом доби, 14 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Три райони потрапили під обстріл, внаслідок атак є постраждалі, десятки пошкоджених будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 77 людей, зокрема 5 дітей», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ситуація в регіоні така.



Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула і 7 поранені, пошкоджені 8 багатоповерхівок і адмінбудівля.



Краматорський район. У Лимані поранені 3 людини, пошкоджено 6 будинків і 7 господарчих споруд. Також у громаді зруйнований будинок у Закітному; у Торському 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. У Гнатівці Іллінівської громади пошкоджені 6 об'єктів.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 нежитлові будівлі. У Залізному Торецької громади поранено людину.



Раніше ми писали, що російська армія обстріляла Мирноград.