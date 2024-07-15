За сприятливих умов вимкнення світла у вересні-жовтні не буде

Експерт назвав умови, за яких відключень світла в Україні у вересні-жовтні поточного року може не бути

Якщо не буде нових атак на інфраструктуру, а ремонти на енергоблоках АЕС буде завершено вчасно, відключень електроенергії у вересні-жовтні не буде. Про це розповів в ефірі телеканалу «Київ 24» директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть вимикати світло взимку на 12 годин. Проте реальні прогнози на зиму треба робити наприкінці серпня. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, щоб зробити прогнози по годинам зі світлом, потрібно спрогнозувати дефіцит. Зокрема, для цього потрібно знати, яким буде очікуване споживання і якою буде генерація.

«Всі почули лише про 5-6 годин, але там був контекст. Справді, 5-6 годин зі світлом на добу взимку це досить ймовірний сценарій. Але будь-який прогноз ґрунтується на припущеннях. Якщо чесно, то реальні прогнози слід робити наприкінці серпня», — зазначив він.

Крім того, Коваленко зазначив, що зараз частина енергоблоків АЕС ремонтується, до початку осені вони запрацюють і вироблення електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. Також зараз йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій та ТЕС.