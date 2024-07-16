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Війська РФ вранці вдарили по Українську: є постраждалий, пошкоджені будинки

16 липня 2024, 09:11

Війська РФ вранці вдарили по Українську: є постраждалий, пошкоджені будинки

Росіяни обстріляли Українськ. Фото: Селидівська МВА Росіяни обстріляли Українськ. Фото: Селидівська МВА

Окупаційна армія РФ 16 липня атакувала місто Українськ Селидівської громади Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.

«Приблизно о 07:00 російські окупанти обстріляли місто Українськ», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що одна людина отримала поранення, також пошкоджено 2 чотириповерхові житлові будинки.

Раніше ми писали, що в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі вночі 16 липня пролунали сильні вибухи.

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