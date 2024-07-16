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Росія має намір восени закрити кордон за нової хвилі мобілізації — британська розвідка

16 липня 2024, 13:42

Росія має намір восени закрити кордон за нової хвилі мобілізації — британська розвідка

Уряд РФ розробляє систему запобігання виїзду з країни потенційних призовників у російську армію та мобілізованих. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у твітері.

Як наголошується у зведенні, 11 липня російське незалежне ЗМІ «Медуза» повідомило, що уряд Росії впроваджує «систему обміну інформацією» між міністерством оборони та ФСБ для передачі докладної інформації про потенційних призовників до прикордонної служби ФСБ, щоб не допустити їх втечі з країни. Повідомляється, що система має бути цілком функціональною до осені 2024 року.

За даними британської розвідки, Росія щорічно проводить два призови на військову службу, щорічно закликаючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обов'язкової військової служби.

«Сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення часткової мобілізації у 2022 році, і вони були непропорційно зосереджені серед молодих та високоосвічених людей, що вплинуло на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню цього у меншому масштабі під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації», — зазначають у Міноборони Британії.

Раніше глава Кремля Володимир Путін заявив, що ніколи не відмовиться від українських територій, які захопили окупаційні війська, в обмін на мир.

«Якщо Київ пов'язує ведення переговорів з Москвою з виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться», — заявив Путін журналістам під час поїздки до В'єтнаму.

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