В Україні виготовлятимуть чеські штурмові гвинтівки та патрони: підписано угоду

Україна та Чехія підписали дві угоди в галузі оборонної промисловості. Йдеться про виробництво патронів та штурмових гвинтівок Colt. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмігаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.

За словами Шмигаля, на зустрічі з Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію військових та нові спільні проекти. Також було підписано дві угоди у сфері оборонної промисловості.

«Сьогодні підписано дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде збудовано новий патронний завод — угода підписана між Sellier & Bellot та Укроборонсервіс», — розповів Шмигаль.

Друга підписана угода — це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме Шмігаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року перша партія артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи прибула до України.