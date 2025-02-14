ЗСУ показали, як збивають російські повітряні цілі. Фото: кадр із відео

Повітряні сили України опублікували відео бойової роботи протиповітряної оборони. Ролик знято в зоні відповідальності Повітряного командування «Південь» у ніч на 14 лютого 2025 року.







«Продовжуємо нашу боротьбу!», - йдеться в описі до відео.



Раніше стало відомо, що російський безпілотник вдарив по укриттю зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС, завдавши серйозних пошкоджень.

Нагадаємо, що в ніч на 14 лютого Росія атакувала Україну 133 дронами-камікадзе. Сили ППО збили 73 з них.