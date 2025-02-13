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У Дніпрі померла вчителька з Авдіївки, чий портрет було зображено на знаменитому муралі

13 лютого 2025, 20:38

У Дніпрі померла вчителька з Авдіївки, чий портрет було зображено на знаменитому муралі

У Дніпрі померла вчителька з Авдіївки, чий портрет було зображено на знаменитому муралі

Пішла з життя Марина Марченко — вчителька української мови та літератури, заслужений учитель України, відмінник освіти. Її портрет зображено на стінописі на одному з багатоповерхових будинків в Авдіївці до окупації міста.

«Марина Григорівна відрізнялася відданістю своїй справі, прагненням до справедливості та активною громадянською позицією. Якось вона стала відома далеко за межами України — завдяки муралу із її зображенням, який створив австралійський художник Гвідо ван Хелтен», — нагадали в Донецькій обласній військовій адміністрації.

В 2022 році Марині Григорівні довелося залишити рідне місто. Її будинок було зруйновано. Вона переїхала до Дніпропетровської області. Жінка померла у Дніпрі.

Через бойові дії та відсутність доступу до актуальної інформації, поточний стан будинку та мурала невідомо. Багато будинків в Авдіївці було зруйновано або серйозно пошкоджено, і будинок на вулиці Молодіжній, 20, ймовірно, не є винятком.

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Авдіївка
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Марина Марченко

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