У Дніпрі померла вчителька з Авдіївки, чий портрет було зображено на знаменитому муралі

Пішла з життя Марина Марченко — вчителька української мови та літератури, заслужений учитель України, відмінник освіти. Її портрет зображено на стінописі на одному з багатоповерхових будинків в Авдіївці до окупації міста.



«Марина Григорівна відрізнялася відданістю своїй справі, прагненням до справедливості та активною громадянською позицією. Якось вона стала відома далеко за межами України — завдяки муралу із її зображенням, який створив австралійський художник Гвідо ван Хелтен», — нагадали в Донецькій обласній військовій адміністрації.



В 2022 році Марині Григорівні довелося залишити рідне місто. Її будинок було зруйновано. Вона переїхала до Дніпропетровської області. Жінка померла у Дніпрі.

Через бойові дії та відсутність доступу до актуальної інформації, поточний стан будинку та мурала невідомо. Багато будинків в Авдіївці було зруйновано або серйозно пошкоджено, і будинок на вулиці Молодіжній, 20, ймовірно, не є винятком.