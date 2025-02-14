ЗСУ ліквідували роту військових КНДР у санітарній зоні Курської області

Військовий КНДР намагається підняти 200-го. Фото: кадр із відео

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України знищили цілу роту північнокорейських військовослужбовців, які брали участь у штурмі у санітарній зоні Курської області РФ.

За наявними даними, внаслідок відбиття атаки було ліквідовано близько 140 піхотинців армії КНДР. У мережі також з'явилися кадри, що зафіксували момент ураження противника.

Українські військові продовжують тримати оборону та знищувати ворожі сили, які залучаються Росією до війни проти України.



Минулої доби на Курському напрямку сталося 23 бойові зіткнення, ворог завдав 51 авіаційний і один ракетний удар, застосувавши чотири ракети та 77 керованих бомб, також здійснив понад 500 артилерійських обстрілів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему та чотири реактивні системи залпового вогню.



Крім того, ЗСУ знищили три засоби ППО, збили 152 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 156 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.