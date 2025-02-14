Українські військові відбили штурм окупантів під Великою Новосілкою

Українські військові відбили штурм російських окупантів поблизу Великої Новосілки на Покровському напрямку. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця».



«Для проведення атаки окупанти залучили танк та дві БМП. Однак завдяки точній роботі нашої артилерії та FPV-дронів усі бронемашини противника були зупинені та спалені. Чергова російська офензива провалилася», — розповіли військові.

Читайте також: ЗСУ розбили колону окупантів під Великою Новосілкою

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою дронів знищили десятки російських загарбників поблизу Великої Новосілки Донецької області.