Зеленський: Війська РФ мають відійти як мінімум на кордони 24 лютого 2022 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має можливості витіснити російські війська з усієї території країни військовим шляхом, але вимагає, щоб Росія, як мінімум, відійшла на межі, які існували до початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax.



Президент підкреслив, що Україна використовуватиме дипломатичні методи та підтримку союзників, щоб досягти справедливого миру.



«І звичайно, коли ми говоримо про справедливий мир для України, ми розуміємо, що ми не маємо сили витіснити їх з усієї нашої території. Так, ми маємо витіснити їх дипломатією і з нашими партнерами, але не програти. І тому я думаю, що як мінімум вони повинні піти на лінію до повномасштабного вторгнення», — сказав Зеленський.



За його словами, Україна продовжить боротьбу, але для успіху потрібна підтримка західних партнерів.



«Я думаю, що Трампу дуже потрібний успіх. Інакше, знаєте, всі скажуть, що то була лінія Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібний успіх, і нам потрібний успіх, і ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці», — зазначив Зеленський.



Він висловив сподівання, що за підтримки Європи Трамп зможе сприяти закінченню війни.



Раніше помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна, ймовірно, не зможе повернутися до кордонів 2014 року. Він допустив можливість підписання угоди, яка фактично закріпить втрату Україною частини територій, але не вимагатиме їхнього офіційного визнання.



«Оскільки президент Зеленський це вже сказав, і я думаю, що міністр оборони Піт Гегсет мав рацію. Не буде повернення до 2014 року і кордону, який вони мали перед тим, як росіяни увійшли до Криму. Це зрозуміло. Тому я думаю, що вам знадобиться певна угода про потенційну втрату території. Але дивіться, не обов'язково це визнавати», — сказав Келлог в ефірі Fox News.



Також Зеленський припустив, що у разі переговорів з Росією пропонуватиме Москві обмін контрольованих ЗСУ територій у Курській області РФ на українські землі, що знаходяться під контролем російської армії.