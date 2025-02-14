Україна та Молдова провели спецоперацію «Месники» та затримали найманців ПВК «Вагнера»: вони воювали на Донбасі

Затриманий найманець ПВК «Вагнера» у Молдові. Фото: Національна поліція

Українські та молдовські поліцейські провели міжнародну спецоперацію «Месники» та затримали найманців ПВК «Вагнера» та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.



Троє затриманих – громадяни Молдови. З 2014 по 2023 рік вони брали участь у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмута, створенні Дебальцевського котла у складі ПВК «Вагнера», батальйону «Сомалі» та інших озброєних формувань так званої «ДНР» та Росії. Деякі з них отримали нагороди та медалі від військового керівництва РФ.



Для знешкодження найманців залучили понад 200 поліцейських з Головного слідчого управління, Департаменту стратегічних розслідувань та Департаменту карного розшуку Національної поліції України, а також працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю та Управління кримінальних переслідувань Національного інспекторату розслідувань МВС Молдови.



У рамках першого етапу міжнародної поліцейської спецоперації «Месники» правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Силовики вилучили документи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з листуваннями, фотоконтентом та відеоконтентом, які містять інформацію про вербування, умови проходження служби у ПВК «Вагнера» та підтверджують участь фігурантів у бойових діях на території України.



Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру за участь найманця у збройному конфлікті, військових або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення або підрив конституційного ладу або порушення територіальної цілісності держави (ст. 141 Кримінального кодексу Республіки Молдова). Суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.



Це лише перші із 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії. Завдяки роботі співробітників Департаменту кримінального аналізу поліцейські отримали інформацію про послужні списки, родинні зв'язки, контакти та місцезнаходження фігурантів.

Нагадаємо, що СБУ затримала рецидивіста-агента ФСБ, який шпигував за захисниками міста Покровськ Донецької області.