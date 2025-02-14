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Журналіст повідомив про відмову Зеленського підписати договір про передачу рідкісноземельних металів США на Мюнхенській конференції

14 лютого 2025, 23:18

Журналіст повідомив про відмову Зеленського підписати договір про передачу рідкісноземельних металів США на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію делегації Конгресу США підписати меморандум, який би надав американській стороні 50% майбутніх запасів українських корисних копалин. Про це 14 лютого повідомив політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін у соцмережі X, посилаючись на американських конгресменів, які брали участь у Мюнхенській безпековій конференції.

«Зеленський ввічливо відмовився підписувати це», — зазначив Рогін.

Раніше західні ЗМІ писали, що під час 90-хвилинної зустрічі із двопартійною групою американських сенаторів президент України висловив стурбованість пропозицією США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин.

За даними Reuters, 14 лютого українська сторона передала Сполученим Штатам свої пропозиції щодо двосторонньої угоди про критично важливі мінерали. Американська делегація запросила час до 18:00 за Києвом, щоб вивчити ці пропозиції перед зустріччю Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на Мюнхенській безпековій конференції.

На полях Мюнхенської конференції Володимир Зеленський наголосив, що природні ресурси України мають бути захищені, щоб вони не опинилися в руках Росії та її союзників.

«Ми отримали пропозицію щодо інвестицій у критичні мінерали України, і ми про це багато говорили: я казав, що треба захищати Україну, наші ресурси... Коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не потрапили до рук окупаційної Росії та їхніх союзників, треба все це захищати. А якщо країни їх захищають, це дуже важливо», — заявив Зеленський під час панелі «Стратегічні інвестиції: майбутнє українсько-американської співпраці у сфері безпеки».

Наразі вірогідно невідомо, на якій стадії переговори України та США щодо потенційного обміну рідкісноземельних металів на зброю.

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Україна отримала від США перший проєкт угоди про партнерство і має намір якнайшвидше завершити його узгодження та підписання, 12 лютого заявив Володимир Зеленський.

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість обміну рідкісноземельних металів України на подальшу військову та фінансову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не хоче «дарувати» Заходу свої запаси, але пропонує взаємовигідну співпрацю, причому США мають отримати пріоритетний доступ до родовищ.

Україна ще не почала ґрунтовного видобутку рідкісноземельних металів — це дорогі процеси, які вимагають багатомільйонних інвестицій. Але дослідження вказують на великий потенціал можливого їх видобутку.

Окрім цього, значна частина родовищ рідкісноземельних елементів знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Чи може це стати передумовою можливої деокупації східних територій України — розбиралися «Новини Донбасу».

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