Поблизу Костянтинівки збили російський «Ланцет»

На Донеччині українські прикордонники «Помсти» збили російський безпілотний баражуючий боєприпас «Ланцет». Про це повідомили у пресслужбі 3-го прикордонного загону-бригади «Помста».



«Військовослужбовці підрозділу «Фенікс» знищили «Ланцет» зі стрілецької зброї неподалік міста Костянтинівка Донецької області», — йдеться в повідомленні.





Довідка



«Ланцет» — один з найефективніших російських безпілотників. Їх росіяни використовують виключно для знищення чи заподіяння шкоди великим і важливим цілям, таким як системи ППО чи артилерія.



Раніше ми писали, що вночі 18 липня російська армія атакувала Україну за допомогою 16 ударних дронів-камікадзе та ракет. Сили протиповітряної оборони збили всі дрони та дві ракети з трьох.