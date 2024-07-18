Вблизи Константиновки сбили российский «Ланцет»

На Донетчине украинские пограничники «Помсти» сбили российский беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет». Об этом сообщили в пресс-службе 3-го пограничного отряда-бригады «Помста».



«Военнослужащие подразделения «Феникс» уничтожили «Ланцет» из стрелкового оружия недалеко от города Константиновка Донецкой области», — говорится в сообщении.





Справка



«Ланцет» — один из самых эффективных российских беспилотников, которые используют силы сейчас на фронте. Их русские используют исключительно для уничтожения или нанесения ущерба крупным и важным целям, таким как системы ПВО или артиллерия.



Ранее мы писали, чтоночью 18 июля российская армия атаковала Украину с помощью 16 ударных дронов-камикадзе и ракет. Силы противовоздушной обороны сбили все дроны и две ракеты из трех.