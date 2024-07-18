РФ ночью ударила по Украине дронами и ракетами: ПВО сбила почти все цели

Ночью 18 июля российская армия атаковала Украину с помощью 16 ударных дронов-камикадзе и ракет. Силы противовоздушной обороны сбили все дроны и две ракеты из трех. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 18 июля 2024 года враг нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской обл. и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя - Х-59/Х-69 и одной Х-35», — отметил он.



По словам Олещука, удалось поразить все 16 «шахедов» и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

Как отмечается, большинство целей уничтожено на восточном направлении — в зоне ответственности воздушного командования «Восток».



Ранее мы писали, что общие боевые потери противника за минувшие сутки ориентировочно составили около 1130 человек личного состава, семь танков, 12 боевых бронированных машин и 54 артиллерийских систем.