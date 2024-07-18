Дрони СБУ вночі атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав у Криму: уражені кілька об'єктів

Атака дронів СБУ на базу берегової охорони РФ на озері Донузлав у Криму. Фото: кадр з відео

Морські та повітряні дрони Служби безпеки України у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ атакували базу берегової охорони РФ на озері Донузлав в окупованому Криму. Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ.

Внаслідок атаки українські безпілотники уразили та вивели з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів та техніки, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції росіян.

Як повідомляє Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів, у селищі Новоозерне, яке розташоване на березі озера Донузлав, вночі горіло п'яте військове містечко, а далі за містечком було величезне загоряння в районі 12-го причалу.

На фото нижче можна побачити зелену будівлю – це казарма у п'ятому військовому містечку. Там немає шибок, а на самій будівлі є сліди від вибуху.

Також супутники NASA вночі зафіксували пожежі у районі озера Донузлав.

Нагадаємо, що в Міноборони РФ заявили про нібито знищення цієї ночі 33 БПЛА та 10 морських дронів.