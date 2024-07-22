На Донеччині понад 50 працівників шахти опинилися під землею через обстріл росіян

У Донецькій області під час бойових дій відключалася повітряна лінія, внаслідок цього було знеструмлено місцеву шахту, під землею опинилися працівники. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«На Донеччині під час бойових дій відключалася повітряна лінія. В результаті знеструмилася підстанція та приєднані до неї побутові споживачі, а також шахта», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що під землею було 57 працівників, їх уже вивели на поверхню.



Нині всі споживачі зі світлом.



Раніше ми писали, що за 21 липня російські військові вбили одного мешканця Донецької області у Нелипівці.