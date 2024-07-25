Російські війська вдарили по Новогродівці з РСЗВ «Смерч»: є пошкодження

Росіяни атакували Новогродівку. Фото: пресслужба

Російська армія 25 липня обстріляла Новогродівку на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджені 8 приватних будинків. Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської МВА.



Відомо, що росіяни завдали удару з РСЗВ «Смерч». Інформація про постраждалих та загиблих відсутня.



«Ворог не зупиняється і продовжує тероризувати мирне населення громади, атакуючи з FPV-дронів, обстрілюючи авто та будинки», — йдеться у повідомленні.



У відомстві закликали жителів евакуюватись із міста.



Раніше ми писали, що російські війська за 24 липня завдавали ударів по місту Курахове Донецької області. Внаслідок атак у квартирі житлового будинку спалахнула пожежа.