Російські війська вдарили по Новогродівці з РСЗВ «Смерч»: є пошкодження

Російська армія 25 липня обстріляла Новогродівку на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджені 8 приватних будинків. Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської МВА.
Відомо, що росіяни завдали удару з РСЗВ «Смерч». Інформація про постраждалих та загиблих відсутня.
«Ворог не зупиняється і продовжує тероризувати мирне населення громади, атакуючи з FPV-дронів, обстрілюючи авто та будинки», — йдеться у повідомленні.
У відомстві закликали жителів евакуюватись із міста.
Раніше ми писали, що російські війська за 24 липня завдавали ударів по місту Курахове Донецької області. Внаслідок атак у квартирі житлового будинку спалахнула пожежа.
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