Российские войска ударили по Новогродовке из РСЗО «Смерч»: есть повреждения

Россияне атаковали Новогродовку. Фото: пресс-служба

Российская армия 25 июля обстреляла Новогродовку Донецкой области. В результате атаки повреждены 8 частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Новогродовской ГВА.



Известно, что россияне нанесли удар из РСЗО «Смерч». Информация о пострадавших и погибших отсутствует.



«Враг не останавливается и продолжает терроризировать мирное население громады, атакуя с FPV-дронов, обстреливая авто и дома», — говорится в сообщении.



В ведомстве призвали жителей эвакуироваться из города.



Ранее мы писали, что российские войска за 24 июля наносили удары по городу Курахово Донецкой области. В результате атак в квартире жилого дома вспыхнул пожар.