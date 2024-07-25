Российские войска ударили по Новогродовке из РСЗО «Смерч»: есть повреждения

Российская армия 25 июля обстреляла Новогродовку Донецкой области. В результате атаки повреждены 8 частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Новогродовской ГВА.
Известно, что россияне нанесли удар из РСЗО «Смерч». Информация о пострадавших и погибших отсутствует.
«Враг не останавливается и продолжает терроризировать мирное население громады, атакуя с FPV-дронов, обстреливая авто и дома», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей эвакуироваться из города.
Ранее мы писали, что российские войска за 24 июля наносили удары по городу Курахово Донецкой области. В результате атак в квартире жилого дома вспыхнул пожар.
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