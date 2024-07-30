За добу російські окупанти атакували Донеччину понад 10 разів: Філашкін показав наслідки ударів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти атакували населені пункти Донецької області. Минулої доби, 29 липня, пошкоджені десятки будинків, є жертва. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ситуація в Донецькій області така.



Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Катеринівка і Максимільянівка. На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу. У Гродівці загинула людина. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Розі Покровської громади поранено людину, зруйновані 5 будинків, ще 30 пошкоджені.





Краматорський район. У Лимані пошкоджені 2 нежитлові будівлі і 3 багатоповерхівки; у Зарічному зруйновані 9 будинків, у Торському — пошкоджені 3. У Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджений будинок.

Бахмутський район. У Торецьку 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджені 5 будинків. У Сіверську поранена людина, пошкоджений будинок; ще 2 будинки пошкоджені у Серебрянці.



Раніше ми писали, що російські війська 29 липня обстріляли Покровськ Донецької області, у місті усувають наслідки руйнувань. Внаслідок атак поранення дістала жінка 1946 року народження, вона перебуває у лікарні.