Громадянин Данії позвався до суду на Міноборони РФ через відправку на війну в Україну

Через відправку на війну в Україну громадянин Данії позвався до суду на Міноборони Росії. Фото: Baza

Данець судиться з Міноборони РФ через укладений контракт: чоловік виїхав з Данії до Росії, а коли у нього сплив термін перебування в РФ, уклав контракт і вирушив на війну в Україну. Тепер він дуже хоче додому. Про це пише видання Baza.

Зазначається, що 33-річний Мадс (ім'я змінено на прохання героя) приїхав до Росії влітку 2023-го. Як розповідав знайомим, він поїхав із Європи, щоб урятуватися від їхніх «цінностей». До жовтня у Мадса спливав термін перебування у Росії. Він звернувся до поліції, щоб продовжити його, але правоохоронці сильно затягували з відповіддю, а дедлайн невблаганно наближався.

«Тоді хтось порадив Мадсові укласти контракт із Міноборони: мовляв, так ти точно залишишся в Росії. Хлопець був не проти — як він каже, і сам хотів стати військовим, але на війну не збирався», — пише Baza.

За словами данця, він прийшов до центру «Патріот», де підписав контракт незнайомою російською мовою і несподівано для себе вирушив у зону бойових дій.

За ірнформацією «Бази», Мадс перебуває у підрозділі, який займається безпілотниками та дронами. Служить у «ЛНР».

Як розповідає адвокат данця Роман Петров, служити Мадсу не дуже подобається — особливо через сусідів із Південної Азії, з якими його оселили у бліндажі. Вони часто плюють на підлогу, а Мадс — хлопець охайний. За словами данця, кілька разів його змушували вживати горілку, що йому теж не сподобалося.

У січні 2024 року хлопцю зателефонували з поліції та повідомили, що дозволили продовжити термін перебування у Росії. Але було запізно: данець сидів у бліндажі з азійцями, що плюються. За словами європейця, кілька разів його допитували, цікавлячись навіщо він пішов на війну. Мадс намагався пояснити, що не збирався до зони бойових дій, але його ніхто не зрозумів.

Навесні цього року Мадс позвався до Міноборони: попросив визнати контракт недійсним, бо текст був російською мовою, якою Мадс не володіє. Отож не розумів, на що він підписується. У гарнізонному військовому суді хлопець програв, в апеляції йому також відмовлено.

За словами адвоката, Мадс – єдиний данець у ЗС РФ. Тепер дуже сподівається, що його історію помітять у посольстві Данії, допоможуть виграти суд із Міноборони та повернуть додому.

Раніше повідомлялося, що російські силовики затримали 25 «пособників ЗСУ» на окупованих територіях України.