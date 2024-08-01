Росія завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини

Росія вдарила ракетою по залізничній станції у Харківській області. Фото: Укрзалізниця

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру, вночі країна-окупант завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».



«Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася. На щастя, цього разу обійшлося без жертв», - заявив представник національного перевізника.

Росія вдарила ракетою по залізничній станції у Харківській області. Фото: Укрзалізниця

Зазначається, що серед пошкодженого — два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.



У компанії додали, що до графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, а поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

Росія вдарила ракетою по залізничній станції у Харківській області. Фото: Укрзалізниця

Раніше Укрзалізниця нагадала, які поїзди оснащені USB-портами для зарядки телефонів та роботи мобільних вентиляторів.