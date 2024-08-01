Під час обстрілу Донецька постраждав підліток

Тимчасово окупований Донецьк 31 липня потрапив під обстріл. Відомо, що 18-річний хлопець постраждав, його госпіталізували до медичного закладу. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.
«Ввечері під час обстрілу Петрівського району отримав поранення хлопець 2006 року народження», — написав він.
Кулемзін додав, що у хлопця діагностували осколкові поранення.
Раніше ми писали, що у Донецьку 24 липня один чоловік постраждав, також є пошкодження будівель.
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