Під час обстрілу Донецька постраждав підліток

Тимчасово окупований Донецьк 31 липня потрапив під обстріл. Відомо, що 18-річний хлопець постраждав, його госпіталізували до медичного закладу. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Ввечері під час обстрілу Петрівського району отримав поранення хлопець 2006 року народження», — написав він.



Кулемзін додав, що у хлопця діагностували осколкові поранення.



Раніше ми писали, що у Донецьку 24 липня один чоловік постраждав, також є пошкодження будівель.