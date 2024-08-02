В Україну повернули тіла 250 загиблих військовослужбовців

Україна репатріювала тіла 250 полеглих захисників з різних напрямків фронту та окупованих територій. Фото: КШППВ

На територію Україні вдалося повернути тіла 250 полеглих українських військовослужбовців. Тіла наших захисників після ідентифікації передадуть їх рідним для гідного поховання. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.



«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.



Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до певних державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.



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