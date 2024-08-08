ЗСУ знищили новий російський ЗРК «Бук-М3» на Оріхівському напрямку

Збройні сили в України 8 серпня знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М3 на Оріхівському напрямку (Запорізька область). Про це розповів речник ОСУВ Таврія Дмитро Ліховий в ефірі національного телемарафону.



Як зазначається, це був новий ЗРК російських окупантів.



«Це сучасний модернізований ЗРК, прийнятий на озброєння Росії у 2016 році», — зазначив він.



За словами речника, також Сили оборони знищили російський ЗРК «Оса» в районі Великих Копанів у Херсонській області.



«Можна сказати, що продовжується своєрідний «геноцид» російських ЗРК, адже з початку місяця в Запорізькій області вже було знищено шість таких комплексів», — сказав спікер.



Довідка



Бук-М3 — російський зенітний ракетний комплекс військової ППО середньої дальності. Призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічних цілей, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей та ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії як вогневого, так і радіоелектронного.



Раніше ми писали, що 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів знищив російську станцію радіолокації «Зоопарк-1».