ВСУ уничтожили российскую РЛС «Зоопарк-1» в оккупированной Макеевке: это ослабит захватчиков

14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов уничтожил российскую радиолокационную станцию «Зоопарк-1». Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.
Благодаря эффективной работе операторов 14-го полка эту мобильную РЛС больше не смогут использовать оккупанты для корректировки огня. Уничтожение комплекса значительно ослабляет способность россиян вести контрбатарейную борьбу и защищает украинские подразделения от артиллерийских обстрелов.
По данным OSINT-аналитика Necro Mancer, ВСУ уничтожили РЛС «Зоопарк-1» в оккупированном городе Макеевка под Донецком.
Напомним, что впервые в истории украинский FPV-дрон поразил российский ударный вертолет Ми-28 в Курской области РФ.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях