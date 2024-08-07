ВСУ уничтожили российскую РЛС «Зоопарк-1» в оккупированной Макеевке: это ослабит захватчиков

Уничтожения российской РЛС «Зоопарк-1» в оккупированной Макеевке. Фото: кадр из видео

14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов уничтожил российскую радиолокационную станцию ​«Зоопарк-1». Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.

Благодаря эффективной работе операторов 14-го полка эту мобильную РЛС больше не смогут использовать оккупанты для корректировки огня. Уничтожение комплекса значительно ослабляет способность россиян вести контрбатарейную борьбу и защищает украинские подразделения от артиллерийских обстрелов.

По данным OSINT-аналитика Necro Mancer, ВСУ уничтожили РЛС «Зоопарк-1» в оккупированном городе Макеевка под Донецком.

Напомним, что впервые в истории украинский FPV-дрон поразил российский ударный вертолет Ми-28 в Курской области РФ.