Окупанти вдарили з артилерії по Курахівській громаді: пошкоджено будинки, спалахнула пожежа

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Роман Падун

Російські окупанти в ніч на 9 серпня обстріляли село Веселий Гай та місто Гірник Донецької області зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено будинки та електромережі. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«Сьогодні після опівночі відбувся обстріл села Веселий Гай зі ствольної артилерії, пошкоджено 3 приватні житлові будинки, електричні мережі», — зазначив він.



Крім того, за словами Падуна, згодом росіяни обстріляли Гірник. У зоні ураження промислова зона міста, внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що за 8 серпня російські військові вбили чотирьох жителів Донецької області: двох у Селидовому та двох у Костянтинівці.