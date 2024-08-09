Оккупанты ударили из артиллерии по Кураховской громаде: повреждены дома, вспыхнул пожар

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Роман Падун

Российские оккупанты в ночь на 9 августа обстреляли село Веселый Гай и город Горняк Донецкой области из ствольной артиллерии. В результате атаки повреждены дома и электросети. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



«Сегодня после полуночи состоялся обстрел села Веселый Гай из ствольной артиллерии, повреждены 3 частных жилых дома, электрические сети», — отметил он.



Кроме того, по словам Падуна, позже россияне обстреляли Горняк. В зоне поражения промышленная зона города, в результате обстрела возник пожар.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что за 8 августа российские военные убили четырех жителей Донецкой области: двух в Селидово и двух в Константиновке.