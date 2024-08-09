Операція в Курській області РФ: у наступі бере участь одна з найкращих бригад Сил оборони

У наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України – 80 ОДШБр ЗСУ. Такої думки дійшли західні журналісти. Про це повідомляє Forbes.



У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 та колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва проїжджають повз зайняту українську мінометну бригаду.



«Лише 80-та повітряно-штурмова бригада має на озброєнні таку суміш колишніх радянських та колишніх американських машин», — йдеться у повідомленні.



У виданні зазначають, що участь 80-ї штурмової бригади — однієї з найкращих українських бригад — наголошує на масштабі української операції, в якій беруть участь як мінімум три бригади, кожна налічує до 2 000 військовослужбовців: 22-а та 88-а механізовані бригади я десантно-штурмова бригада. Крім того, артилерія, безпілотники та засоби ППО відіграють важливу допоміжну роль.



«З кожною годиною стає все ясніше, що те, що відбувається в Курську, — це не рейд: це справді вторгнення. Те, що українці вкладають у це вторгнення значні ресурси, звісно, не гарантує його успіху. У зоні вторгнення може перебувати 10 тисяч українських військовослужбовців. Російське Північне угруповання військ, яке веде бойові дії вздовж прикордонної зони, налічує близько 48 000 військовослужбовців. Але Північне угруповання військ загрузло у Вовчанську», — пишуть журналісти.



На думку автора матеріалу, якщо росіяни діятимуть швидко, вони зможуть уповільнити або навіть звести нанівець успіхи ЗСУ. Однак, якщо ж вони рухатимуться повільно, то можуть втратити набагато більшу частину Курської області через наступні українські колони.



Раніше ми писали, що батальйон «Нахтігаль» 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП «Суджа» в Курській області РФ.