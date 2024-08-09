У ряді прифронтових міст Донеччини посилять комендантську годину

З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години. У Донецькій обласній військовій адміністрації посилаються на розпорядження командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Залежно від відстані до фронту, на територіях діятимуть два графіки комендантської години.



Так, у населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 21:00 до 05:00. У населених пунктах, що розташовані від лінії фронту менш ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.



Довша комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення сьогодні ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донецької області.



7 серпня для захисту населення оголосили обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів п'яти громад на Сумщині.