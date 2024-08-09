Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У ряді прифронтових міст Донеччини посилять комендантську годину

09 серпня 2024, 21:48

У ряді прифронтових міст Донеччини посилять комендантську годину

З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години. У Донецькій обласній військовій адміністрації посилаються на розпорядження командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Залежно від відстані до фронту, на територіях діятимуть два графіки комендантської години.

 Так, у населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 21:00 до 05:00. У населених пунктах, що розташовані від лінії фронту менш ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Довша комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення сьогодні ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донецької області.

7 серпня для захисту населення оголосили обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів п'яти громад на Сумщині.

ТЕГИ

Інше
комендантська година

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
00:23
Головне за день: Хто контролює Суджу? Ракетний удар по Костянтинівці
22:58
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
17:17
«ЛНР» заявила про обстріл лікарні в окупованій Кремінній
14:29
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
00:09
Головне за день: ЗСУ просуваються вглиб РФ. КПП «Колотилівка-Покровка» закрито
22:43
«ДНР» понад 4 роки не може відремонтувати аварійний міст у центрі Донецька
17:20
В Луганську чоловіка відправили до колонії на 8 років нібито за підтримку «Азову»
14:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:12
На кордоні тимчасово закрили єдиний пункт пропуску з Росією. Що відомо
11:17
Двоє людей загинули у Костянтинівці після ранкового обстрілу армії РФ
10:50
Українські війська відступили під Торецьком, щоб уникнути оточення — аналітик BILD
23:05
Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську
16:59
Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку
11:56
Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія
10:58
На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
09:58
Дванадцять людей поранені через російські обстріли на Донеччині за добу
08:11
Армія РФ просунулась біля Микільського на Донеччині — DeepState
23:26
Головне за день: Російські ДРГ на околицях Торецька. ЗСУ у Курській області
22:00
«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла
17:18
В окупованому Донецьку стало важко користуватися YouTube через дії Росії. Що відомо
усі новини
00:23
Головне за день: Хто контролює Суджу? Ракетний удар по Костянтинівці
23:20
Російське місто Суджа більше не контролює ані місцева влада, ані військові
22:58
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
22:35
США виділили ще один пакет військової допомоги Україні — на 125 млн доларів
21:48
У ряді прифронтових міст Донеччини посилять комендантську годину
20:30
«Тривожна тенденція»: В ООН відзначили зростання кількості мирних жертв внаслідок обстрілів РФ по Україні
19:23
У Курській області під Рильськом розбито колону російської військової техніки
18:39
Український спецназ провів операцію на Кінбурнській косі: серед окупантів великі втрати
18:34
Удар по Костянтинівці: кількість жертв і постраждалих зросла
18:15
Росія перекинула до Курської області військових та техніку з Бєлгородської області та Донеччини
17:49
Російського солдата змусили вибачитися за критику чеченського підрозділу, який не бере участі в боях у Курській області
17:17
«ЛНР» заявила про обстріл лікарні в окупованій Кремінній
17:07
У Костянтинівці виникла пожежа на території приватного будинку: загинув пенсіонер
17:05
Костянтинівка: 12 людей загинули і більше 40 постраждали внаслідок російського удару по «Екомаркету»
16:45
ЗСУ касетними снарядами вдарили по полігону російських військ на Запоріжжі: кадри атаки
16:22
Російська армія повторно вдарила по Костянтинівці: поранено двох мирних жителів
16:13
Влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донеччини. Що потрібно знати
15:59
Воїни Сухопутних військ вдарили по позиціях російських окупантів на сході
15:56
З 12 серпня припине ходити автобус сполученням Селидове – Українськ: у МВА назвали причину
15:39
Операція в Курській області РФ: у наступі бере участь одна з найкращих бригад Сил оборони
усі новини
ВІДЕО
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ► Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
09 серпня, 22:58
Разгромленная колонна. Кадр из видео У Курській області під Рильськом розбито колону російської військової техніки
09 серпня, 19:23
РФ перекинула військових у Курську область Росія перекинула до Курської області військових та техніку з Бєлгородської області та Донеччини
09 серпня, 18:15
Удар по російському полігону на окупованій частині Запорізької області: кадр з відео ЗСУ касетними снарядами вдарили по полігону російських військ на Запоріжжі: кадри атаки
09 серпня, 16:45
Воїни Сухопутних військ знищують супротивника на всіх напрямках. Фото: Сухопутні війська Воїни Сухопутних військ вдарили по позиціях російських окупантів на сході
09 серпня, 15:59
Російський вертоліт Мі-8 у Курській області. Фото: кадр із відео СБУ дроном уразила ще один російський гелікоптер у Курській області: під удар потрапив Мі-8
09 серпня, 13:34

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір