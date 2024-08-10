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Головне за день: Хто контролює Суджу? Ракетний удар по Костянтинівці

10 серпня 2024, 00:23

Головне за день: Хто контролює Суджу? Ракетний удар по Костянтинівці

Політика

 Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу у розмірі 125 млн доларів для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

Суспільство

 Влада ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію примусовим чином дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району. Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 днів.

З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години. Залежно від відстані до фронту, на територіях діятимуть два графіки комендантської години. Так, у населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 21:00 до 05:00. У населених пунктах, що розташовані від лінії фронту менш ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Бойові дії

 Військові підрозділи окупаційної армії РФ наблизилися до Покровська Донецької області на відстані 15 кілометрів. Про це повідомив експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.

Російські окупанти завдали авіаудару по торговому центру в Костянтинівці, де знаходилися продовольчі та господарські магазини. Загинуло 14 людей і поранено — 43. За попередніми підрахунками, крім «Екомаркету» пошкоджено 4 приватні будинки, 9 магазинів, автомийку, відділення «Нової пошти», торгові павільйони та 12 автомобілів. Потім окупанти завдали повторного удару по місту, поранивши двох мирних жителів.

Спецназівці ГУР провели рейд на окуповану Кінбурнську косу у Миколаївській області. Було знищено близько трьох десятків російських військових та шість одиниць броньованої техніки. Водночас у Міноборони РФ відрапортували лише про спроби ЗСУ атакувати російські позиції на Кінбурнській косі. Там стверджують, що 12 диверсантів розстріляли, а четверо — підірвалися на загородженнях. Човни нібито також знищено.

В окупованій Кремінній Луганській області заявили про обстріл лікарні. Постраждала робітниця медичного закладу, а будівля зазнала пошкоджень. Пошкоджено дві машини швидкої допомоги.

У Донецьку під час обстрілу постраждав чоловік.

Українські сили розбили російську військову колону у селі Жовтневе у Рильському районі Курської області РФ. На відео, що з'явилися в мережі - більше десяти знищених або пошкоджених вантажівок, у деяких видно тіла загиблих. За оцінкою військового аналітика Яна Матвєєва, знищено цілий батальйон.

У Курській області продовжуються активні бойові зіткнення . Російські «військори», які мають можливість перебувати безпосередньо на місці подій, заявили, що до вечора 9 серпня лінія фронту «устаканилася у міру прибуття підкріплень ЗС РФ». Бої продовжуються. Влада не контролює місто Суджа.

У Брянській області РФ також неспокійно. Місцевий оперативний штаб запровадив на території області контртерористичну операцію (КТО) "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".

Сили оборони України завдали удару по військовому аеродрому «Липецьк» у Липецькій області РФ. Про це повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ. Уражені склади з керованими авіаційними бомбами та ще низка інших об'єктів у районі аеродрому. На цьому аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил Росії.

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