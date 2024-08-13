ППО України збила 30 із 38 російських «Шахедів»

ППО України збила 30 із 38 «Шахедів» РФ. Фото: Олещук / telegram

У ніч на 13 серпня 2024 року Росія атакувала Україну 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА Shahed. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



Уточнюється, війська РФ запускали дрони з районів Приморсько-Ахтарська і Курська.



«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях», - уточнив Олещук.



Раніше повідомлялося, що протиповітряна оборона збила над Україною 53 із 57 дронів-камікадзе.