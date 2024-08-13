У німецькому притулку для біженців вбили українця — ЗМІ

У Німеччині у притулку для біженців вбили громадянина України. Ще живого чоловіка, але у тяжкому стані, виявив охоронець. Він викликав на місце пригоди медиків. Про це пише німецьке видання Spiegel.

Пригода сталася у понеділок, 12 серпня, у Ростоку. Охоронець притулку, який проводив огляд території, знайшов тяжко пораненого чоловіка. Ним виявився біженець із України, який жив у закладі.

Працівник притулку викликав медиків, але на той момент, як вони приїхали, 46-річний чоловік уже помер. Медпрацівники лише констатували його смерть.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вбивства українця. Поки що про попередні результати не повідомляється.

Це далеко не перший випадок вбивства українських громадян у Німеччині останнім часом. Раніше повідомлялося, що у березні в Німеччині правоохоронці знайшли вбитими переселенок з України: 51-річну Марину Стеценко та її 27-річну доньку.

У червні німецька поліція знайшла тіло 9-річної українки Валерії, яка зникла дорогою до школи. Тіло дівчинки знайшли приблизно за чотири кілометри від її будинку. За даними слідства, Валерія стала жертвою злочину.

У лютому у німецькому Дюсельдорфі молоді люди вбили 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова. Пізніше у лікарні від ран помер його друг Артем Козаченко. Єрмаков та Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.