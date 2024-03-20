У Німеччині виявили тіло ще однієї вбитої українки

Німецька поліція після двох тижнів пошуків виявила тіло матері вбитої українки. Фото: Bild

У Німеччині правоохоронці знайшли тіло переселенки з України 51-річної Марини Стеценко, яка зникла два тижні тому. Жінку, як і її 27-річну доньку, також убили. Про це пише німецьке видання Bild.

Тіло Марини Стеценко виявили в озері поблизу села Бад-Мінгольсхайм. Як повідомила поліція, її також убили.

Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Зловмисники заманили переселенців із України, пообіцявши допомогти їм оформити документи у Німеччині.

Видання зазначає, що 27-річна українка Маргарита Разаз із Харкова, її 51-річна мама Марина та 5-тижнева дочка Мія жили у притулку для біженців у Баден-Вюртенберзі. Вони зникли 2 тижні тому. Через три дні після зникнення тіло молодої мами виявив перехожий на пункті пропуску на річці. На тілі виявили сліди насильницької смерті.

Мати жінки та її доньку не знайшли, тому пошуки продовжились. 15 березня стало відомо, що правоохоронці знайшли немовля. Дівчинку виявили у сторонніх людей — чоловіки та жінки. Тест ДНК підтвердив, що знайдена дитина — дочка вбитої українки. За словами сусіда, 44-річний підозрюваний ще в грудні розповідав про те, що в їхньому будинку незабаром з'явиться маленька дочка. При цьому його дружина із Росії не виглядала вагітною.

Бабусю викраденої дівчинки, 51-річну Марину Стеценко, тоді оголосили зниклою безвісти.