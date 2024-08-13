Командир «Ахмата» визнав полон лише частини «кадировців»: в Україні відповіли на його слова

Командир «Ахмата» Апті Алаудінов. Фото: особиста сторінка Алаудінова у Телеграм

Командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов визнав полон трьох «кадировців» у Курській області. Про це стало відомо з відеозвернення самого Алаудінова.

Проте, за його словами, Україна нібито не брала в полон спецпризначенеців «Ахмата».

«Вчора я сказав у своєму ролику, що жоден боєць спецназу «Ахмат» не здався в полон. Тому що противник активно готує відеоролики, де розповідає, що «кадировці», «ахматівці», спецназ «Ахмат» здаються в полон, і вони взяли в полон бійця «Аїда». До вашого розуміння. Так, ми знаємо, що на початку, коли ви заходили, ви взяли в полон трьох бійців «Ахмат-Чечня». Ми їх бачили, ми це визнаємо. Але коли ви кажете, що активно берете в полон бійців спецназу «Ахмат», вибачте мене, у вас немає жодного бійця спецназу «Ахмат», – заявив Алаудінов.

Водночас у проєкті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жити» назвали неправдою слова Алаудінова про те, що бійці «кадировського» спецназу не здаються.

«Сьогодні вже каже, що все ж таки здалися, але це були «кадировці» другого сорту з підрозділу «Ахмат-Чечня». А ось першосортних «кадировців» з «Ахмат-Спецназ» у полон не взяли. Здивований глядач запитає: «Та скільки там цих "Ахматів"?». Сортів «Ахмата» справді багато, щоб перелічити всіх, потрібна окрема публікація. І, так, вони їх стільки створили саме для того, щоб другосортні воювали та гинули, а особиста спецназ-гвардія Кадирова не постраждала. Про що ще збрехав колишній міліціонер Алаудінов? Про те, що «Ахмат-Спецназ» у полон не потрапляв», – сказали у проєкті.

Там зазначили, що як би Алаудінов не розповідав, що «кадировці» в полон не здаються, а якщо здаються, то це вже не «кадировці», зрештою все закінчиться, як завжди – їх швидко обміняють і повернуть додому.

«Не дивно, адже кого і коли повертати з полону, вирішує кадировський депутат Шамсаїл Саралієв. Своїх вони реально не кидають та бережуть. А ось звичайні російські солдати роками чекатимуть своєї черги на обмін, бо вони для російських командирів навіть не третій сорт», – резюмували у «Хочу жити».

Нагадаємо, що раніше в Курській області ЗСУ взяли в полон кілька десятків «кадировців».