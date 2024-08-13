Командир «Ахмата» признал пленение лишь части «кадыровцев»: в Украине ответили на его слова

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Фото: личная страница Алаудинова в Телеграм

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признал пленение трех «кадыровцев» в Курской области. Об этом стало известно из видеообращения самого Алаудинова.

Однако, по его словам, Украина якобы не брала в плен спецназовцев «Ахмата».

«Вчера я сказал в своем ролике, что ни один боец спецназа «Ахмат» не сдался в плен. Потому что противник активно готовит видеоролики, где рассказывает, что «кадыровцы», «ахматовцы», спецназ «Ахмат» сдаются в плен, и они взяли в плен бойца «Аида». К вашему пониманию. Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов «Ахмат-Чечня». Мы их видели, мы это признаем. Но когда вы говорите, что активно берете в плен бойцов спецназа «Ахмат», извините меня, у вас нет ни одного бойца спецназа «Ахмат», – заявил Алаудинов.

В то же время в проекте Координационного штаба по вопросам поведения с военнопленными «Хочу жить» назвали неправдой слова Алаудинова о том, что бойцы «кадыровского» спецназа не сдаются.

«Сегодня уже говорит, что все же сдались, но это были «кадыровцы» второго сорта из подразделения «Ахмат-Чечня». А вот первосортных «кадыровцев» из «Ахмат-Спецназ» в плен не взяли. Недоумевающий зритель спросит: «Да сколько же там этих "Ахматов"?». Сортов «Ахмата» действительно много, чтобы всех пересчитать, нужна отдельная публикация. И, да, они их столько создали именно для того, чтобы второсортные воевали и гибли, а личная спецназ-гвардия Кадырова не пострадала. О чем еще соврал бывший милиционер Алаудинов? О том, что «Ахмат-Спецназ» в плен не попадал», – сказали в проекте.

Там отметили, что как бы Алаудинов ни рассказывал, что «кадыровцы» в плен не сдаются, а если сдаются, то это уже не «кадыровцы», в конце концов, все закончится, как всегда – их быстро обменяют и вернут домой.

«Неудивительно, ведь кого и когда возвращать из плена, решает кадыровский депутат Шамсаил Саралиев. Своих они реально не бросают и берегут. А вот обычные российские солдаты будут годами ждать своей очереди на обмен, потому что они для российских командиров даже не третий сорт», – резюмировали в «Хочу жить».

Напомним, что ранее в Курской области ВСУ взяли в плен несколько десятков «кадыровцев».